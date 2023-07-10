«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» يُطلق جوائزه للمُنتج المميز

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار جهوده للترويج للعارضين والشركات المُشاركة وتسليط الضوء على مُنتجاتهم وابتكاراتهم وإبداعاتهم، أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عن إطلاق جائزة المُنتج المميز للمرّة الأولى في تاريخه، وذلك ضمن مجالات الصقارة، رحلات الصيد والتخييم، أنشطة الهواء الطلق، الرياضات البحرية، الفنون والحرف اليدوية، أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية، المُنتجات والخدمات البيطرية.

وأعلنت اللجنة العليا المُنظّمة للمعرض عن إطلاق نسخة ثانية من مُسابقة أجمل وأفضل منصّة عرض لكلّ قطاع من قطاعات الحدث، والتي تشمل: الفنون والحرف اليدوية، الفروسية، الصقارة، رحلات الصيد والسفاري، مُعدّات الصيد والتخييم، أسلحة ومُعدّات الصيد والرماية، الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي، مركبات ومُعدّات الترفيه في الهواء الطلق، المنتجات والخدمات البيطرية، مُعدّات صيد الأسماك والرياضات البحرية.

ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة العشرين من المعرض على مدى 7 أيام خلال الفترة من 2 ولغاية 8 سبتمبر 2023، تحت شعار «استدامة وتراث... بروح متجددة»، وذلك برعاية رسمية من هيئة البيئة - أبوظبي، الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يُقام الحدث، الراعي الذهبي شركة SCHIWY الألمانية، شريك القطاع «كراكال»، وشريك صناعة السيارات ARB الإمارات.

والشركاء الداعمون للحدث: وزارة الداخلية، شرطة أبوظبي، لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، نادي تراث الإمارات، جمعية الإمارات للخيول العربية، غرفة أبوظبي، وغرفة التجارة البريطانية بأبوظبي.

وشركاء الصناعة كل من: الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، المؤسسة الأوروبية للصقارة والمحافظة على الطبيعة، اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، معرض دبي الدولي للخيل، ومعرض The Game Fair في فرنسا، ومعرض JAGD & HUND بألمانيا، وغرف التجارة الأميركية في الإمارات. وشركاء تعزيز تجربة الزوار مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ومركز السلوقي العربي بأبوظبي.

تتمثّل شروط ومعايير منح جائزة المعرض للمُنتج المميز، في أن يكون المُنتج مُبتكراً يُلبّي حاجة السوق ومُتطلبات المُستهلك، ومن إنتاج عام 2023. وأن يتم عرضه في جناح الشركة خلال فعاليات الدورة الـ 20 من المعرض. وأن يُراعى مدى الإتقان والجودة في التصنيع، وملاءمة المُنتج للمُستهلكين وللغرض المُصنّع من أجله. الحرفية والدقة في التصنيع، وقُدرة المُنتج على المنافسة في السعر وكفاءة وأمان الاستخدام. وأن يكون بأسعار مناسبة في حال تمّ إنتاجه بأعداد كافية للشراء من قبل الزوار. وأن يحظى المُنتج بثقة المستهلك، بحيث يتم القياس النسبي لمدى الإقبال على شرائه خلال المعرض. ويُسمح بالمُشاركة للشركات الخاصة فقط، ومن مختلف الدول.

وتهدف المُسابقة لتحفيز الشركات على الابتكار والتميّز، تعزيز وتطوير الصناعات ذات الصلة بقطاعات المعرض.

أما في مُسابقة أجمل وأفضل منصّة عرض، فيعتمد التقييم بشكل أساسي على تصميم وأسلوب العرض في الجناح، ومدى تعبيره عن مضمون القطاع الذي تتم المُشاركة به. وذلك بالإضافة لجمالية الجناح/ المنصّة، ومدى فاعلية استقطاب الزوار. وأيضاً صلة فكرة التصميم بالدورة العشرين لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ومدى انعكاس ثيمة المعرض «استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة» من خلال هيئة الجناح ومحتوياته. المظهر العام والتنظيم وسهولة الخدمات المُقدّمة للزوار.