«أبوظبي للثقافة والفنون» تفتح باب المشاركة في جائزة التصميم المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون فتح باب تقديم طلبات الترشح لجائزة جائزة التصميم المستدام لعام 2023، والتي تنظمها بالتعاون مع شركة توتال للطاقات؛ بهدف تسليط الضوء على إنجازات الشباب والاحتفاء بابتكاراتهم في مجالات التصميم المتعددة مع التركيز بشكل خاص على الممارسات المستدامة. وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى تاريخ 20 أكتوبر 2023، حيث يجب أن تتعلق مقترحات التصميم بمجالات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والمناظر الطبيعية، والتي تتناول ثلاثة محاور رئيسية خاصة بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. كما ينبغي أن تعكس التصاميم الالتزام بالاستدامة بالاعتماد على نهج وممارسات مبتكرة إضافةً إلى تشجيع المشاركين على النظر في الجوانب التالية ضمن كل ركيزة من ركائز الاستدامة: الاستدامة الاقتصادية، حيث تتطلب المشاركة في محورها مناهج مبتكرة لتصاميم تسلط الضوء على الجوانب الاقتصادية للاستدامة، بما في ذلك فعالية التكلفة وكفاءة الموارد والجدوى على المدى الطويل، وقد تشمل الأمثلة التصميمات التي تعمل على تحسين استخدام الموارد، إلى تقليل استهلاك الطاقة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وعلى صعيد الاستدامة البيئية، يجب أن تعكس التصاميم مدى الالتزام بتخفيض الأثر البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويمكن أن يشمل ذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، واستخدام المواد المستدامة، وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات أو تعزيز التنوع البيولوجي والتوازن البيئي. ويحظى محور الاستدامة الاجتماعية باهتمام وتقدير كبير، باعتباره أحد أهم الركائز الرئيسية للاستدامة، والذي يشجع على تعزيز الترابط الاجتماعي والشراكات المجتمعية في تحسين جودة حياة الأفراد، إلى جانب إيجاد الحلول للتصدي للتحديات التي تواجه مجتمعاتنا الإنسانية. إذ يتوجب على مقدمي الطلبات المشاركة إرسال مقترحات لتصميمات تركز على الرفاهية والأثر الاجتماعي الإيجابي على الأفراد والمجتمعات، والتي تشمل إمكانية الوصول والشمولية والحفاظ على الثقافة، إلى جانب المشاركة المجتمعية.