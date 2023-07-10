جسر علوي على تقاطع قصر البحر ومداخل ومخارج جديدة لشارع زايد بن سلطان

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ دائرة البلديات والنقل جسراً علوياً في المنطقة المحاذية لتقاطع قصر البحر الواصلة بين شارع الشيخة فاطمة بنت مبارك وشارع الشيخ زايد بن سلطان لتسهيل الحركة المرورية للمركبات من وإلى المنطقة المحاذية لقصر البحر.

كما تنفذ الدائرة أعمال بنية تحتية وإضافة مداخل ومخارج جديدة في المنطقة المحاذية لجسر السعادة والواصلة بين شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع سلطان بن شخبوط بما يعزز انسيابية الحركة المرورية في المنطقة.

وأكدت الدائرة أن مشاريع البنية التحتية والمداخل والمخارج الإضافية التي تنفذها في عدد من الشوارع الرئيسية في مدينة أبوظبي يشكل خطوة مهمة في مسيرة التخطيط الحضري والتنمية المستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، واستكمال مسيرة التحديث والتنمية، وتطوير البنى التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة.

ويعد مشروع الجسر العلوي واحداً من المشاريع التي تضطلع الدائرة بتطويرها، والتي تهدف لتطوير البنية التحتية في إمارة أبوظبي، وتعزيز منظومة النقل في الإمارة، بما يسهم في تعزيز سعادة المجتمع ورفاهيته وسلامته، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، والارتقاء بجودة حياة مواطني الإمارة والمقيمين والزائرين، وبما يتواءم مع حجم التوسع السكاني، وارتفاع أعداد مستخدمي الطرق.

وتشهد حركة تطوير البنية التحتية وتحسين أداءها زخماً متواصلاً خلال الفترة الحالية في توجه لرفد مكونات البنية التحتية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بالتحديثات والإضافات، والمشاريع التطويرية، والتحسينية التي من شأنها رفع كفاءتها، والمحافظة على تنافسية أبوظبي في مجال البنى التحتية الحديثة، كونها من ضمن أفضل مدن العالم من حيث منظومات البنى التحتية والطرق والجسور والأنفاق، والتي تشكل في مجموعها نظاماً مرورياً يتوافق مع مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها أبوظبي على جميع الصعد.

وتحرص الدائرة من خلال تنفيذ وإنجاز المشروع على مراعاة شروط الاستدامة وفقاً لأعلى المعايير، وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، إلى جانب الحرص على مراقبة عمليات الجودة أثناء التنفيذ، واستخدام مواد مطابقة للمواصفات وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك تحقيق تطلعات أفراد المجتمع نحو إيجاد الطرق الآمنة ذات معايير السلامة العالمية.