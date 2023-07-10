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كاتبا عدل يؤديان اليمين القانونية أمام وكيل «القضاء في أبوظبي»

كاتبا العدل يؤديان اليمين القانونية أمام يوسف العبري (من المصدر)
11 يوليو 2023 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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أدى اثنان من كتاب العدل الحكومي الجدد، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء مهامهم في أداء أعمال الكاتب العدل في الجهات الحكومية التابعين لها، وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم طبقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في إمارة أبوظبي.
وقال المستشار يوسف العبري، إن دعم الكوادر المواطنة وتأهيلها وتزويدها بالمعارف اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الكاتب العدل في الجهات الحكومية، يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة حكومية رائدة توفر بيئة أعمال جاذبة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي وريادتها على المستوى العالمي.
وأضاف أن التوسع في منح التراخيص لمزاولة مهنة الكاتب العدل الحكومي والخاص، يتيح قنوات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم العدلية بطريقة سهلة وميسرة، في ظل الاعتماد على التحول الرقمي وفق أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021- 2023، الرامية إلى توفير تجربة متميزة في القطاع العدلي والقضائي، بما يواكب المستجدات ومعدلات النمو المرتفعة في القطاعات المختلفة.
ونوه المستشار يوسف العبري، باهتمام دائرة القضاء بإعداد برامج تدريبية تخصصية لتأهيل المرشحين لمزاولة مهنة الكاتب العدل، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والسلوكيات والقدرات، والتأكد من جاهزيتهم لممارسة وظيفة الكاتب العدل بصفة عامة سواء في دائرة القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى.

كتاب العدل
اليمين القانونية
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