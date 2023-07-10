3763 تصريحاً للنقل المدرسي في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أصدرت هيئة النقل في عجمان 3763 تصريحاً، للحافلات والسائقين والمشرفين العاملين في مجال النقل المدرسي في الإمارة، وذلك خلال العام الدراسي الماضي، لتعزيز السلامة المرورية أثناء نقل طلبة وطالبات المدارس.

ودعت الهيئة، جميع العاملين في مجال النقل المدرسي إلى أهمية الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الخاصة بعملية نقل طلبة وطالبات المدارس خلال رحلتي الذهاب والعودة، وإصدار التصاريح الخاصة بممارسة نشاط النقل المدرسي، وأهمية التزام أولياء الأمور باستقبال أبنائهم من الحلقة الثانية في المواعيد المحددة، وتزويد المدرسة بالبيانات اللازمة للتواصل معهم، وتحدثيها كلما لزم عليهم استلام الطلبة من المدرسة حال إعادتهم إليها، بسبب عدم وجود من يستقبلهم عند نقطة الوصول المحددة.

كما يتوجب عليهم إبلاغ إدارة المدرسة بأي مخالفة تتعلق بنظافة الحافلة المدرسية أو سوء تصرف السائق أو المشرف، وتوعية أبنائهم بأهمية توخي السلامة أثناء الرحلة، وخاصة عند انتظار الحافلة والصعود والنزول منها.

وأكدت هيئة النقل في عجمان، تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل المدرسي، مشيرة إلى أنها حققت نجاحاً في ضبط عملية النقل المدرسي، حيث أصدرت 1280 تصريحاً للحافلات المدرسية، و1146 تصريحاً للسائقين، و1337 تصريحاً للمشرفين، والتي تسهم في تعزيز مستوى السلامة وتحقق نقل آمن مستدام.

تتضمن اللائحة الواجبات والمسؤوليات التي يجب على الوالدين الالتزام بها، كالوقوف مع الأطفال أثناء انتظار الحافلة، تزويد مشرف المدرسة أو المنسق برقم الهاتف الصحيح، والذي يمكن الوصول من خلاله لأحد الوالدين في الحالات الطارئة، وتقوم الهيئة بتحديث اللائحة بشكل مستمر وموافاة الجهات المعنية بها.