«حماية الدولي»: تضافر الجهود لبناء الطالب

دبي (الاتحاد)

تفقد العقيد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي بالنيابة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، البرامج والدورات الطلابية في عدد من المراكز الصيفية، ضمن برنامج فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ومجلس دبي الرياضي، بالإضافة للعديد من الشركاء من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وبمشاركة أكثر من 1350 طالباً وطالبة يمثلون 20 جنسية

وأكد العقيد عبد الرحمن المعمري أن البرنامج يتميز بالعديد من البرامج والدورات التخصصية، منها دورة المُنقذ الصغير «السباحة»، ودورة في الغوص، ودورة المُتحري الواعد، ومبادرة أجيال الفروسية، ومبادرة الدراجات الهوائية، ودورة ضابط المستقبل «أمن المداس».

وأكد العقيد المعمري خلال الزيارة حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي والثقافة تُخلق لديه روح الفداء والشجاعة والإقدام والتضحية في خدمة الوطن والدفاع عنه.

وقال: «إن عملية بناء شخصية الطالب تتطلب تضافر جميع الجهود من كافة المؤسسات، وفق أسس علمية قادرة على صنع جيل جديد من الطلاب الذين سيحملون لواء القيادة في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى قراءة المستقبل من خلال تطبيق منهجية علمية في تطبيق البرامج الصيفية المتنوعة التي تؤصل في نفوس الطلاب العديد من المفاهيم والقيم النبيلة». وثمن العقيد المعمري جهود الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي على تعاونهم في تنظيم البرنامج الصيفي لشرطة دبي.