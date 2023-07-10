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جامعة الشارقة تستضيف مؤتمر «الشبكة» 23 أكتوبر

جامعة الشارقة
11 يوليو 2023 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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تستضيف جامعة الشارقة المؤتمر العالمي لمنظمة «الشبكة: نحو الوحدة من أجل الصحة - TUFH2023» خلال الأيام من 23 إلى 26 من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة علماء وباحثين من 37 دولة وذلك برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة حيث يُعنى المؤتمر الذي يعقد تحت شعار: «ما وراء الحدود: العدالة الصحية من خلال ثقافة التعلم» بتعليم المهن الصحية وصحة المجتمع.
وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، أن المؤتمر هو فرصة مهمة لتبادل الأفكار والآراء في التعليم والتعلم في مجال المهن الصحية وصحة المجتمع، لأنه ينعكس وبشكل إيجابي على إنتاج الجامعة في المجال البحثي، والذي يقوم على خدمة وتنمية المجتمع.
وأشار إلى أن في نجاح المؤتمر في السنوات الماضية دليلاً على الاهتمام المتزايد بالتعليم في مجال الرعاية الصحية والصحة العامة، وهذا ما يؤكده تنوع المشاركة في المؤتمر، حيث تلقى المؤتمر هذا العام 378 من أوراق العمل والبحوث العلمية، وتم قبول 275 عرضًا تقديميًا شفهيًا، و6 ورش عمل، بمشاركة 14 متحدثاً من المنظمة، و 7 أفلام وثائقية تعرضها المنظمة.
وأشار إلى أنه تم استلام أوراق العمل والبحوث العلمية من 37 دولة حول العالم ، وقد أسهمت  الهند  بـ 28 ورقة بحثية، وأوغندا 16 ورقة بحثية، والسودان 86 ورقة بحثية، أما المساهمات من دولة الإمارات العربية المتحدة فبلغت: 47 ورقة بحثية.
ويؤكد الدكتور ويليام بوردريك، نائب الأمين العام لمنظمة الشبكة: نحو الوحدة من أجل الصحة، أن المجموعة المتنوعة من العلماء والمتحدثين الرئيسين المشاركين في المؤتمر يجسدون التزام المؤتمر بتعزيز تبادل المعرفة والنهوض بتعليم الرعاية الصحية، موضحاً بأن المؤتمر سيوفر منصة للمشاركة في مناقشات هادفة لتبادل الخبرات واستكشاف الأفكار المبتكرة.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
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