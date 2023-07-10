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التسجيل لـ«الذكاء الاصطناعي» في «أميركية رأس الخيمة» 28 أغسطس

خلال الاطلاع على أحد أجهزة الروبوت (من المصدر)
11 يوليو 2023 01:12

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أعلنت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة عن قرب فتح باب التسجيل لبرنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي هو برنامج يستمر لمدة أربع سنوات يمكن الطلاب من تصميم وتطوير أنظمة الكمبيوتر ونماذج البيانات باستخدام أحدث التطورات في هذا المجال وبالتالي يصبحون قادة فعالين قادرون على استخدام الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات محليًا وعالميًا في مجالات مختلفة. يشمل البرنامج تقنيات ومواضيع مثل تعلم الآلة، ورؤية الكمبيوتر، والروبوتات، وتحليل البيانات والتصور، ومعالجة اللغة الطبيعية، وتنقيب البيانات. يبدأ التسجيل الجديد في 28 أغسطس.
وانتقل الذكاء الاصطناعي (AI) إلى الصدارة في قائمة خيارات الوظائف بين الشباب الذين يدخلون الجامعة، حسب توقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يوفر الذكاء الاصطناعي 97 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025. وتقدر دراسة أجرتها معهد ماكنزي العالمي أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بتوفير 20 إلى 50 مليون وظيفة جديدة عالميًا بحلول عام 2030. قال الدكتور خالد حسين، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة. «تم إطلاق برنامج البكالوريوس في العلوم الصناعية الاصطناعية قبل ثلاث سنوات. هذا الصيف، ومع انتشار الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، نحن مستعدون تمامًا لتلبية طلب الطلاب الجدد».
وأضاف من الواضح أنه سيكون هناك نقص في المحترفين في مجال الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. لذا، إذا كان أي شاب أو فتاة طموحة يرغب في تأمين مستقبلهم المهني، فإن الذكاء الاصطناعي هو الإجابة المقنعة، شريطة أن يكون لديهم القدرة والعزيمة لمتابعة هدفهم، نحن مستعدون تمامًا لتزويد طلابنا بالمهارات والتدريب اللازمين الذي سيمكنهم من الخروج إلى العالم بثقة كخبراء في الذكاء الاصطناعي».

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
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