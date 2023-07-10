100 طالب وطالبة إماراتيين ينضمون لبرامج في جامعات عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إطلاق البعثات الصيفية لبرامج إثراء الطلبة، حيث يستعدّ 100 طالب وطالبة إماراتيين في الصفوف 10-12 من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية للمشاركة في البرامج الصيفية والاستفادة من تجربة تعليمية استثنائية في أفضل الجامعات العالمية في الولايات المتحدة وكندا والهند وكوريا الجنوبية وتركيا، وذلك في إطار التزام الدائرة الراسخ بالارتقاء بالتجربة التعليمية للطلبة.

وتسهم هذه الفرصة الأكاديمية الفريدة في تطوير مهارات الطلبة الطموحين والموهوبين، وتنمية فكرهم العالمي، وتوسعة معارفهم، والتفاعل مع ثقافات مختلفة، وتمكين تطورهم الأكاديمي والشخصي على المستوى الدولي.

وقال مبارك حمد المهيري، وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي: «نؤمن بأهمية تطوير مهارات طلبتنا الإماراتيين باعتبارهم المواهب الناشئة والركيزة الأساسية لدفع عجلة الازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستدام في الدولة. وتؤكد البعثات الصيفية لبرنامج إثراء الطلبة على التزامنا بتمكين طلبتنا من تحقيق طموحاتهم واهتماماتهم في مختلف المجالات وإعدادهم بالمهارات المستقبلية اللازمة».

وأضاف المهيري: «سيبدأ الطلبة المشاركون في البعثات الصيفية فصلاً جديداً في رحلتهم التعليمية، يتعرفون فيه على تخصصات جديدة بما في ذلك تقنيات النانو والعلوم الطبية الحيوية والطاقة المستدامة والقانون وتصميم الألعاب. وستسهم هذه التجارب في تزويدهم بالمهارات اللازمة التي تضمن مساهمتهم المستمرة في تلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية الوطنية».

ويحظى الطلبة في برنامج التوجيه الجامعي والمهني، أحد برامج إثراء الطلبة، بفرصة الانضمام للبرامج الصيفية في كل من جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة وجامعة تورنتو في كندا، ومعهد روبيكا في بيون بالهند، والمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي، وجامعة غينت العالمية في كوريا الجنوبية، وجامعة بهتشه شهير في تركيا.

كما سيتوجه المشاركون الواعدون من البرنامج الرياضي لبرامج إثراء الطلبة إلى أكاديمية آي إم جي الرياضية بولاية فلوريدا الأميركية بهدف صقل مهاراتهم الرياضية في كرة السلة وكرة القدم وألعاب القوى.

ولضمان استعداد الطلبة المبتعثين وحصولهم على مختلف أشكال الدعم المطلوب، تنظم دائرة التعليم والمعرفة سلسلة من جلسات التوجيه للطلبة قبل مغادرتهم إلى الجامعات الدولية.

وتهدف الجلسات التوجيهية إلى تزويد الطلبة بمعارف أساسية تساعدهم على خوض تجربتهم الأكاديمية في الخارج وتعزز استفادتهم من هذه الفرصة المتميّزة والنجاح فيها. أما على المستوى المحلي، فسيحظى الطلبة بفرصة المشاركة في مجموعة من المحاضرات المميزة ومسابقات الهاكاثون وبرنامج الرياضيات العملي الذي يوفّره المعهد الهندي للتكنولوجيا لتعزيز شغف الطلبة بمواد العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.