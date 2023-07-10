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"لجنة الانتخابات" تعتمد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي

اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
10 يوليو 2023 20:26

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك ضمن الجهود الحثيثة لتنفيذ الدورة (الخامسة) من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي ستجري في تاريخ (7) أكتوبر المقبل.
يتضمن الجدول الزمني لانتخابات 2023 تواريخ المحطات الرئيسة للعملية الانتخابية من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، لمنح أعضاء الهيئات الانتخابية الفرصة كاملة لممارسة حقهم الانتخابي أينما وجدوا وبكل شفافية، وبما يؤسس لمشاركة فاعلة تعزز من مسيرة تطور ونجاح تجربتنا البرلمانية.
فتح باب الترشح
يوضح الجدول التسلسل الزمني لأهم محطات العملية الانتخابية؛ ابتداء بإعلان فتح باب الترشح في تاريخ (15) أغسطس ولمدة (4) أيام، ثم إعلان قوائم المرشحين الأولية في تاريخ (25) أغسطس، تليها مباشرة فترة تقديم الطعون على المرشحين والتي تستمر لمدة (ثلاثة) أيام.
سوف ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ (29) إلى تاريخ (31) أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ (2) سبتمبر 2023.
وحسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ (11) سبتمبر، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

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التصويت المبكر
سوف ينطلق التصويت المبكر، والذي يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية الإدلاء بأصواتهم مبكراً، قبل يوم الانتخاب الرئيس، يوم (4) أكتوبر ولمدة يومين، من خلال نظام التصويت الهجين (في مراكز الانتخاب المحددة وعن بُعد عبر الإنترنت)، على أن يُخصص يوم (6) أكتوبر للتصويت المبكر عن بُعد فقط، وهو ما يتيح للناخب الإدلاء بصوته من أي مكان سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك من خلال استخدام التطبيقات الرقمية التي تقررها اللجنة الوطنية للانتخابات.
إعلان القائمة النهائية للفائزين
وفقاً للجدول الزمني، سيكون يوم (7) أكتوبر هو يوم الانتخاب الرئيس في جميع مقار مراكز الانتخاب التي ستحددها اللجنة من خلال نظام التصويت الإلكتروني أو من خلال "نظام التصويت عن بُعد" عبر الإنترنت، مع إعلان اللجنة الوطنية النتائج الأولية للانتخابات.
وستبدأ فترة تقديم الطعون على عملية الاقتراع وإجراءات الفرز في تاريخ (8) أكتوبر ولمدة (ثلاثة) أيام، على أن ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على جميع الطعون المقدمة في تاريخ (13) أكتوبر، ومن ثم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين (وذلك في حال عدم وجود انتخابات تكميلية).
تدعو اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم ضمن أعضاء الهيئات الانتخابية، لممارسة واجبهم الوطني في التصويت أو الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيهم الشروط، كما تدعو اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية إلى تفعيل الهوية الرقمية uaepass للتمكن من المشاركة في العملية الانتخابية.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة الوطنية للانتخابات، المتوفر على متجري آبل وجوجل ستور، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها. كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال الخاص باللجنة على الرقم (600500005).

المصدر: وام
اللجنة الوطنية للانتخابات
جدول زمني
المجلس الوطني الاتحادي
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