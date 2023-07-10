طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سلطتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 20:00 والمد الثاني عند الساعة 08:02 والجزر الأول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:38.

في بحر عُمان، يكون الموج مضطرباً ويصبح متوسطاً إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 15:49 والمد الثاني عند الساعة 06:08 والجزر الأول عند الساعة 09:39 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.