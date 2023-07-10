«الصحة - أبوظبي»: 5 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين بالتعاون مع «نافس»

أبوظبي (الاتحاد)

حددت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مستهدفات التوطين في كافة منشآت الرعاية الصحية العاملة في الإمارة لتوفر 5,000 فرصة عمل جديدة للكوادر الوطنية حتى نهاية العام 2025، داعية كافة المنشآت الصحية في الإمارة إلى العمل لتحقيق مستهدفات التوطين من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين ضمن كوادرها الصحية والإدارية.وأشارت الدائرة إلى أنها تعمل عن كثب مع مقدمي الرعاية الصحية في الإمارة لرفع معدلات التوطين في المهن الطبية التي تشمل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، وكذلك في الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الموارد البشرية، المحاسبة والمالية، والشؤون القانونية وغيرها. يأتي ذلك تماشياً مع جهود الدائرة لتزويد قطاع الرعاية الصحية بالمواهب الوطنية لتحقيق أجندة التوطين للقوى العاملة الصحية وضمان استدامتها.

وقالت نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تم تطبيق مستهدف التوطين لدى منشآت الرعاية الصحية بأبوظبي حرصاً منا على تمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة في منظومة الرعاية الصحية بما يعزز مخرجاتها ويؤسس لاقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في الإمارة. يأتي ذلك تماشياً مع جهود دائرة الصحة - أبوظبي لرفد مبادرات التوطين في القطاع الصحي من أجل الاحتفاظ بكوادر طبية مواطنة تتمتع بالكفاءة والمرونة، وبالتالي ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.»وستقوم الدائرة بتقديم الدعم لكافة المنشآت لتحقيق المستهدف والاستفادة من مبادرة «نافس» ومنصتها لتحديد المواطنين الباحثين عن عمل في مجال الرعاية الصحية

من جانبه، أشاد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالجهود التي تقوم بها دائرة الصحة - أبوظبي لرفع معدلات التوطين في الإمارة ومتابعة المنشآت لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الصحي بما يتوافق والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وذلك بما يعزز توفير بيئة عمل داعمة ومساندة لمواطني الدولة وخاصة العاملين منهم في مجال الرعاية الصحية، بما يؤهلهم ويمكنهم من شغل الوظائف في هذا القطاع الحيوي والهام.