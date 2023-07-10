قرقاش: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تشهد حراكاً نشطاً على الصعد كافة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد حراكاً نشطاً على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقال معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»:"الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد تشهد حراكاً نشطاً على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتأتي الاستعدادات للانتخابات الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي لتواكب النهج الوطني المبارك الذي يضع المواطن في صلب مسيرة التنمية والاستقرار للمضي قدماً نحو مستقبل أكثر إشراقاً".