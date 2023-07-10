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حاكم الشارقة يصدر كتاب «بداية حكم العتوب للبحرين»

حاكم الشارقة يصدر كتاب «بداية حكم العتوب للبحرين»
10 يوليو 2023 13:20

أصدرت دار «منشورات القاسمي»، أحدث الإصدارات التاريخية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وعنوانه «بداية حكم العتوب للبحرين»، وهي دراسة موثقة ومحققة من مصادر معاصرة لبداية حكم العتوب للبحرين في عام 1785م. وتتميز الدراسة بأسلوب سردي شائق ونسج محكم فائق، رداً من صاحب السمو حاكم الشارقة على حديث استمع إليه من أحد المتحدثين عن بداية حكم العتوب للبحرين. وقال سموه: «وجب عليّ أن أوضح ما جرى فجاءت هذه الدراسة، لتكشف ملابسات الحدث كما حصل، مسلطة الضوء على أدق الوقائع وأبرز التفاصيل». ويستطيع قارئ الكتاب أن يحصل على فكرة شاملة وتصور واضح وخبر موثق وتحقيق شافٍ عن بداية حكم العتوب للبحرين. ويعد هذا الكتاب، الإصدار الـ83 لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ضمن مؤلفاته المتنوعة في مجالات المعرفة مثل التاريخ والتحقيق والسيرة والمسرح والأدب.

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