ولي عهد عجمان يعزي في وفاة حميد سيف المهيري

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله حميد سيف راشد المهيري.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، صباح اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، ومحمد راشد بن غدير، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.