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الإمارات

تنويه مهم من سفارة الإمارات في طوكيو

تنويه مهم من سفارة الإمارات في طوكيو
10 يوليو 2023 12:47

ناشدت سفارة الدولة في طوكيو مواطني الدولة المتواجدين في اليابان، بضرورة توخي الحيطة والحذر نظراً لسوء الأحوال الجوية في جزيرة كيوشو وكل من منطقة Fukuoka و Saga و Oita والتي ستستمر حتى يوم غد الثلاثاء، كما حذرت وكالة الأرصاد اليابانية بأن موجة الأمطار سوف تتحرك باتجاه الشمال الشرقي لجزيرة هونشو الرئيسية في اليابان، علما بأن هذا أعلى تحذير تصدره الوكالة من المستوى الرابع.

‏ونوهت سفارة الدولة إلى ضرورة اتباع إرشادات السلامة الصادرة من السلطات اليابانية والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ على الارقام التالية: 

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‏الحالات الطارئة: 819059663000+ أو + 97180024.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اليابان
طوكيو
الإمارات
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