أطلق مركز التواجد البلدي في بني ياس، ضمن أجندة فعالياته للعام 2023، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، فعالية "صيف بني ياس" تحت شعار "قافلة بني ياس المجتمعية" للفئة العمرية من عمر 8 إلى 14 سنة، بهدف استثمار أوقات فراغ الأطفال خلال فترة الصيف.

وتتضمن الفعالية التي تمتد خلال الفترة من 10 يوليو إلى 4 أغسطس 2023، العديد من الأنشطة، والبرامج التثقيفية، والترفيهية، والرياضية، منها تعلم السباحة، والرماية، وركوب الخيل، ورياضة الجيوجتسو، وحفظ القرآن الكريم، والسنع، والحرف التراثية؛ حيث ينضم الأطفال المشاركون إلى برنامج "اكتف هاب" الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي خلال فصل الصيف في المدارس المجتمعية، وتستضيف مؤسسة التنمية الأسرية ورش "الواعظ الصغير" التي تقدمها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتتضمن العديد من الأنشطة مثل مسابقة التجويد، وحفظ القرآن الكريم، وكذلك الورش التراثية، والسنع، التي يقدمها نادي تراث الإمارات.

كما يشمل برنامج الفعالية تنظيم رحلات ترفيهية، وأنشطة متعددة منها ركوب الخيل، والرماية، ويستضيفها منتجع الفرسان، ورحلات إلى مدينة ياس الترفيهية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في أبوظبي، في حين يستضيف "بوابة الشرق مول" إطلاق فعالية صيف بني ياس – قافلة بني ياس المجتمعية، و"فندق فيرمونت باب البحر" في أبوظبي حفل الختام بحضور أولياء أمور الطلبة والطالبات المشاركين في الفعالية.

وتقدم مركز التواجد البلدي - بني ياس بالإنابة عن بلدية مدينة أبوظبي بالشكر والتقدير إلى الشركاء الاستراتيجيين الذين قدموا الدعم لإنجاح هذه الفعالية، وإسعاد المجتمع، مؤكدا أن تضافر جهود جميع الشركاء كفيل بتقديم أفضل الخيارات الترفيهية الهادفة إلى الارتقاء بجودة حياة السكان وخصوصاً الأطفال، وإسعاد المجتمع من خلال هذه الفعاليات المميزة.

وتضم قائمة الشركاء في هذه الفعالية كلاً من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومركز النقل المتكامل، وشرطة أبوظبي، ونادي تراث الإمارات، وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومنتجع الفرسان، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية بالشراكة مع "مايو كلينك"، ومستشفى "ان ام سي"، وقناة ماجد، وبوابة الشرق مول، وناشيونال أكواريوم القناة، ومجموعة كيزاد، وفيرمونت باب البحر، وياس مارت، وميرال وحديد الامارات، وأركان.

وحول متطلبات تسجيل الطلاب والطالبات في الفعالية أوضح المركز أنه متاح للطلاب والطالبات في المرحلة العمرية ما بين 8-14 سنة، وأن التسجيل يتطلب إرفاق صورة من بطاقة الهوية، ورقم هاتف ولي الأمر، وموافقته، حيث يمكن للطلبة التسجيل للمشاركة في برنامج الفعالية من خلال رقم رقم "الواتس اب:026956107".

ودعا مركز التواجد البلدي- بني ياس الأطفال والعائلات إلى استثمار "قافلة بني ياس المجتمعية" والفعاليات المصاحبة لها لقضاء أجمل وأمتع الأوقات في بيئة مناسبة توفر خيارات ترفيهية وتعليمية وتثقيفية متعددة.



