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رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
10 يوليو 2023 11:18

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة كورنيليوس الفن سميث، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي"رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة كورنيليوس الفن سميث، الحاكم العام لكومنولث جزر البهاما.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي فيليب إدوارد ديفيس، رئيس وزراء كومنولث جزر البهاما.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
جزر الباهاما
محمد بن زايد
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