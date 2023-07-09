حاكم عجمان يعزي بوفاة حميد المهيري

عجمان (وام)

قدّم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واجب العزاء في وفاة المغفور له حميد سيف راشد المهيري.

وأعرب سموه، لدى زيارته مجلس العزاء بمجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان، أمس، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأبناء وأسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وأدى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، بإذن الله، حميد سيف راشد المهيري الذي وافته المنية أمس.

كما أدى الصلاة، في مسجد الشيخ زايد بعجمان، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وكبار المسؤولين، ومديرو الدوائر المحلية والاتحادية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وشيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة عجمان.