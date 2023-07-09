بلدية دبي تتلقى 290 بلاغاً

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس سعيد عبدالرحيم صفر، مدير إدارة عمليات النفايات بالإنابة في بلدية دبي، عن أن البلدية تلقت 290 بلاغاً طارئاً وطلب خدمات متعلقة بمجالات النظافة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج لمتابعة نظافة مصليات العيد على مرحلتي ما قبل العيد وما بعده في مناطق الإمارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على جمالية ونظافة كافة مرافق ومناطق إمارة دبي على مدار الساعة وطيلة أيام السنة.

وقال لـ«الاتحاد»: نفذت الفرق الميدانية أعمال النظافة لجميع مناطق الإمارة، بما فيها الأسواق، ومصليات العيد والقنوات المائية والطرقات والمواقع السياحية والترفيهية والحدائق والمرافق العامة، كما تعاملت فرقنا الميدانية مع 80 بلاغاً طارئاً خلال عطلة العيد، وتم إنجازها جميعها بوقت قياسي. وتابع صفر: وكان من ضمنها 15 بلاغ حوادث على الطرق السريعة، بالإضافة إلى رصد 38 بلاغاً ذاتياً من فرق البلدية ومعالجتها فوراً، فضلاً عن إنجاز 152 طلباً لخدمة التخلص من المخلفات الحجمية، إحدى الخدمات المجانية المتاحة للأفراد؛ بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لدبي، وتعزيز ثقافة فصل النفايات لدى أفراد المجتمع. وقال مدير إدارة عمليات النفايات بالإنابة: كما استقبلت بلدية دبي 20 طلباً إلكترونياً لخدمة إتلاف المخلفات الخطرة، إن كانت طبية أو سائلة أو نفايات تجارية، موضحاً أن البلاغات تنوعت بين وجود الحيوانات النافقة، ومخلفات الرمي العشوائي للنفايات وتكدسها، فيما تمكنت فرق النظافة العامة في البلدية من جمع ونقل 1.375 شحنة من النفايات العامة عبر مركباتها، بمجموع أكثر من 9.764 طناً. وأكد صفر أن بلدية دبي وفرت خدمات متابعة أعمال النظافة العامة في 640 موقعاً وشارعاً ضمن الإمارة، فيما نفذت البلدية بالتعاون مع فرق شرطة دبي حملات ميدانية للأسواق وسكنات العمال في منطقة الطي، وجبل علي، ومنطقة محيصنة الثانية، لافتاً إلى أن بلدية دبي تسعى دائماً للحفاظ على نظافة دبي من خلال منظومة عمل متكاملة ومزودة بكافة التجهيزات اللازمة التي تعزز جهودها في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، وتوفير بيئة نظيفة وصحية وسليمة لسكان الإمارة.