التثقيف الصحي بالشارقة تطلق «صحبتي 2023»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بالتعاون مع اليونيسيف، فعاليات برنامج صحبتي 2023، الذي يهتم بتدريب مجموعة من اليافعين على أساسيات الصحة، ويهدف إلى إعداد سفراء للصحة من خلال إكسابهم مهارات واستخدامها مع أقرانهم لنشر العادات الصحية ومكافحة العادات الضارة بالصحة والسلامة العامة.

يرتكز البرنامج على مبدأ «تدريب الأقران» وهو أسلوب تعليم عالمي، لنقل المعرفة بين الأقران بشكل أفضل ويتضمن سلسلة من الورش التدريبية يقدمها نخبة من المختصين. افتتحت البرنامج إيمان راشد مدير إدارة التثقيف الصحي بكلمة تم توجيهها للمنتسبات لتشجيعهن على تبني أنماط صحية والاستفادة من هذا البرنامج الذي يهدف لتوعية المنتسبين ليكونوا سفراء للصحة بين أقرانهم وأسرهم باعتبارهم القوة الدافعة لعملية الإنتاج والتنمية. ويتضمن البرنامج الذي يستهدف منتسبي سجايا والناشئة من عمر 16 إلى 18 سنة، على مدار أسبوع تنظيم 9 ورش تدريبية نظرية وعملية، تتناول التوعية بمبادئ التغذية وطرق حساب السعرات الحرارية وفهم العلامات الحيوية المتمثلة في ضغط الدم والنبض ومعدلات ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم ومعدل السكر في الجسم، كما سيتم التركيز خلال الورش على التوعية بأساسيات سلامة الغذاء وتجنب التلوث التلامسي.