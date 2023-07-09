ندوة للتعريف ببرنامج كونجرس «الدولي للأرشيف أبوظبي2023»

أبوظبي (الاتحاد)

رعى كونجرس المجلس الدولي للأرشيف أبوظبي 2023 الندوة الافتراضية الأولى للبرنامج العلمي للكونجرس، والتي نظّمها بمشاركة العديد من الباحثين والأساتذة والمهنيين من مختلف دول العالم الأعضاء في المجلس الدولي للأرشيف.

هدفت الندوة إلى إلقاء الضوء على فعاليات ومحاور الدورة المقبلة من الكونجرس، والمقرر إقامتها في أبوظبي في أكتوبر المقبل.

افتتح الندوة حمد المطيري، رئيس البرنامج العلمي للكونجرس، مدير إدارة الأرشيفات في الأرشيف والمكتبة الوطنية، حيث استعرض أهم محاور الكونجرس.

وأكد المطيري أن تنظيم كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي يمثل نقطة فارقة في مسيرة الأرشيف والمكتبة الوطنية باعتباره الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط. ولفت المطيري إلى أن استضافة هذا الحدث الأرشيفي الهام تبعث على الفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم وتطور وحداثة في مختلف المجالات. كما أعرب المطيري عن أمله في أن يحقق الكونجرس النتائج المرجوة، وأن يكون حافلاً بالأفكار الإبداعية والمبتكرة التي تثري محاوره، وترتقي بقطاع الأرشيف محلياً وعالمياً.

وبحثت الندوة المحاور التي سيتضمنها جدول أعمال الكونجرس في دورته لهذا العام، ألا وهي «السلام والتسامح»، و«التقنيات الناشئة - السجلات والحلول الإلكترونية»، و«المعرفة المستدامة والكوكب المستدام.. الأرشيف وتغير المناخ» وهو محور يأتي تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لواحدة من أهم القمم العالمية التي تُعنى بالتغير المناخي «COP28» هذه السنة، إضافة لمحاور أساسية أخرى، ألا وهي «الثقة والأدلة»، و«الإتاحة والذكريات». وتطرقت الندوة إلى القضايا التي ستشكل مجالات تركيز الكونجرس، بما يسهم في تعزيز مجال الأرشفة، إلى جانب فعاليات الحدث ومن ضمنها هاكاثون الأرشفة في كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، هاكاثون لطلبة الجامعات ومدارس المرحلة الثانوية، بغية إتاحة الفرصة لهم لإبداء أفكارهم ومقترحاتهم. وأبرزت الندوة أهمية الكونجرس كمنصةٍ معرفية وبحثية، سيما وأن المشاركات والأوراق البحثية بلغت ما يقارب 293 ورقة بحثية من أكثر من 80 دولة.

وسينعقد كونجرس المجلس الدولي للأرشيف - أبوظبي هذا العام تحت شعار «إثراء مجتمعات المعرفة»، متيحاً منصةً لأقطاب قطاع الأرشيف العالمي لطرح الأفكار والبحوث المبتكرة، وللمتخصصين لمشاركة رؤاهم وأفكارهم حول المواضيع المطروحة للنقاش. كما سيشهد الكونجرس مشاركة من ما يزيد على 100 دولة، ويشكل ملتقى عالمياً يتطرق من خلاله آلاف الأرشيفيين من مختلف أنحاء العالم إلى قضايا تهم البشرية جمعاء، ويعملون على ابتكار أفكار جديدة تثري مجتمعات المعرفة، فضلاً عن مناقشة التحديات التي تلقي بظلالها على مجتمع الأرشفة وإدارة السجلات وكيفية التعامل معها.

1948

تأسس المجلس الدولي للأرشيف في 1948 بهدف تعزيز مجال حفظ الأرشيف وإتاحة إمكانية الوصول إليه في جميع أنحاء العالم. ويعمل المجلس بالتعاون مع منظمة اليونسكو، ومؤسسة «بلو شيلد»، وغيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية التي تمثل أصحاب المكتبات ومدراء السجلات والتخصصات التراثية، لتقديم الدورات التدريبية المتخصصة، وتطوير المعايير، وتوعية الجمهور بأهمية السجلات الوثائقية.