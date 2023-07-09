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فتح باب المشاركة في جوائز القمة الشرطية العالمية 2024

محمد عبد الله المعلا
10 يوليو 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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أعلن المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، عن فتح باب الترشيحات لجوائز القمة الشرطية العالمية 2024، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي من 5 وحتى 7 من شهر مارس 2024، وذلك ضمن 10 فئات تهدف القمة من خلالها إلى الاحتفاء بجهود الخبراء والمتخصصين وقادة الشرطة وكل العاملين في مجالات إنفاذ القانون على مستوى العالم، ممن يسخرون وقتهم وحياتهم للحفاظ على المجتمعات العالمية والمحلية آمنة مستقرة، ويحرصون على تطبيق أفضل المعايير الدولية رغم كل التحديات.
وقال العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي، رئيس المكتب التنفيذي للقمة الشرطية العالمية، إن جوائز القمة نجحت خلال العامين الماضيين في استقطاب مئات المشاركات من العاملين في مجالات إنفاذ القانون، والدفع بهم لإبراز جهودهم الشرطية والأمنية لتكون نموذجاً بين نظرائهم في المجال، إلى جانب تمكننا ومن خلال هذه الجوائز، من الاحتفاء بما قدموه من خدمات جليلة وتضحيات خلال مسيرتهم الطويلة، وتقدير هذه الجهود أمام القيادات والأجهزة الشرطية العالمية. وأشار العميد المعلا، إلى أن جوائز القمة أضافت هذا العام 3 فئات أخرى، لتضم الجوائز بذلك 10 فئات، تتمثل في جائزة أفضل ضابط ملهم من العنصر النسائي، وجائزة التميز في مجال علوم الأدلة الجنائية، وجائزة التميز في مجال مكافحة المخدرات، وجائزة أفضل مساهمة من أفراد المجتمع في المجال الشرطي، وجائزة التميز لأصحاب الهمم، وجائزة الجهة الشرطية الأكثر ابتكاراً، وجائزة التميز في مجال التحقيق الجنائي، وجائزة أفضل تطبيق شرطي، وجائزة التميز في خدمة العملاء، وجائزة التميز في السلامة المرورية.
ونوه إلى أن الموعد النهائي لاستقبال المشاركات ينتهي في الـ2 من نوفمبر من العام الجاري، وبإمكان الراغبين بالمشاركة الاطلاع على تفاصيل كل فئة وتقديم المشاركات عبر رابط خاص في الموقع الإلكتروني الرسمي للقمة الشرطية العالمية.

 

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