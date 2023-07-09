نثر 500 كرة من بذور الغاف في 3 محميات بأبوظبي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نجحت هيئة البيئة في أبوظبي من نثر 500 كرة من بذور الغاف مغطاة بالطين والفحم والمواد الرطبة الأخرى، بما يساعد في امتصاص المياه ومن ثم توفيرها للبذور، مع بعض العناصر الغذائية للإنبات وبدء النمو، وذلك خلال العام الماضي 2022 ضمن مشروع لإعادة تأهيل أشجار الغاف باستخدام تقنية الطائرات من دون طيار بهدف تأهيل الموائل الطبيعية وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المخزون البذري للتربة في إمارة أبوظبي.

وتضمنت مبادرة الهيئة لإعادة التأهيل لموائل مهمة في أجزاء مختلفة من إمارة أبوظبي خلال العام الماضي أيضاً نثر 2 مليون بذرة لنباتات البيئة المحلية، حيث اشتملت المبادرة 3 محميات طبيعية وهي محمية الحبارى في منطقة الظفرة بجانب محمية المها العربي ومنتزه جبل حفيت الوطني.

وتساهم عملية نثر البذور بتحسين الموائل الطبيعية في الإمارة، ورفع نسب التغطيات النباتية ضمنه، مما يدعم أشكالاً مختلفة من التنوع البيولوجي المختلف للفقاريات والطيور والثدييات الصغيرة والزواحف، وغيرها عبر توفير المأوى والغذاء لها، فضلاً عن مساهمتها في زيادة مخزون التربة من البذور، الأمر الذي سيدعم الموائل المختلفة ويساهم في تحسين الغطاء النباتي لها للسنوات المتتالية. وتولي هيئة البيئة نباتات البيئة المحلية أهمية كبرى كون النباتات المحلية متأقلمة مع البيئة المحلية وتتمتع بأثر كبير على البيئة الحيوية للمناطق المتواجدة فيها سواء فيما يخدم الإنسان من حيث الغذاء أو العلاج أو البيئة، حيث إنها تمنع زحف الرمال وتعمل على تثبيت الكثبان الرملية إضافة إلى أنها تغني التنوع البيولوجي للمنطقة، إلا أن التحديات التي تواجهها الهيئة تتمثل في التدمير الذي تتعرض له الموائل الطبيعية، مما يؤدي إلى تناقص النباتات البرية بسبب عمليات التطوير العمراني والتعدي، الذي تتعرض له النباتات من خلال رحلات البر والرعي الجائر وغيرها من الممارسات غير الصديقة للبيئة مثل القطع الجائر للشجر والاحتطاب والإتجار غير القانوني بحطب تلك الأشجار». وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي نجحت في تسخير تقنيات الطائرات من دون طيار«الدرون» في المشاريع الزراعية والبيئية وحققت نتائج ملموسة خلال السنوات الماضية.

تجربة ناجحة

كانت الهيئة قد أعلنت أوائل العام الماضي عن نثر أكثر من 35 ألف بذرة من بذور القرم في المرفأ بمنطقة الظفرة، باستخدام تقنية الطائرات من دون طيار المبتكرة للزراعة، وذلك ضمن إنجاز المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية البيئية والاجتماعية «الكربون الأزرق» الذي يهدف إلى الحفاظ على أشجار القرم في الإمارة.

وكان مشروع إعادة تأهيل أشجار القرم، انطلق في عام 2020، في تجربة ناجحة، تمثلت بزرع نحو هكتار من الأراضي على الخط الساحلي باستخدام طائرات من دون طيار، صُممت خصيصاً لنثر بذور القرم ومراقبتها ورصد نموها شهرياً على مدار العام، لتقييم نجاحها، وضمان بقائها حية، أما المرحلة الثانية من المشروع، فشملت استخدام المزيد من الطائرات من دون طيار، لزراعة بذور القرم النابتة، وكرات البذور، لتوسيع نطاق وجود الأشجار.