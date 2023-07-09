«أبوظبي للدفاع المدني» يدعو لمراقبة الأطفال في أحواض السباحة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعا العقيد مهندس سالم هاشم الحبشي، مدير إدارة السلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، الأسر والأهالي لضرورة مراقبة أبنائهم أثناء ارتيادهم شواطئ البحر أو أحواض السباحة الخاصة بالمنازل، وعدم تركهم بمفردهم دون رقيب، لافتا إلى أنه في فترة الصيف والحر الشديد يزداد ارتياد المسابح والشواطئ، الأمر الذي تسعى هيئة أبوظبي للدفاع المدني فيه لتوعوية أفراد المجتمع من الأخطار المرتبطة بمثل هذه الأنشطة، والتي قد يسفر عنها، في حال عدم الالتزام بالإجراءات المناسبة، وقوع حالات الغرق أو إصابات عند قفز الأطفال في أحواض السباحة أو شواطئ البحر وارتطامهم بأجسام صلبة.

كما أشار المهندس إلى أنه، في إطار سعي هيئة أبوظبي للدفاع المدني للتوعية بسلامة أفراد المجتمع من الأخطار بجميع الأوقات والمواسم، فإن الهيئة تقوم بعمل حملات توعوية بشكل سنوي بخصوص ارتياد شواطئ البحر أو أحواض السباحة بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين، وذلك لتوعية أفراد المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور والأسر والأهالي بشكل خاص بمتطلبات الوقاية والسلامة والتأكد من توفرها، داعيه إلى ضرورة الأخذ بإرشادات الوقاية والسلامة على محمل الجد والتي تتضمن وجود شخص كبير لمراقبة الأطفال أثناء السباحة بالمنزل أو عدم السباحة في الشواطئ غير المخصصة للسباحة أو التي لا يوجد بها منقذين.

مع التأكيد على ضرورة وجود سياج مع باب محكم الغلق لمنع دخول الأطفال للمسبح دون علم أولياء الأمور، على أن تكون جميع الأسطح والأرضيات المحيطة بالمسبح والمبتلة من الأنواع المقاومة للانزلاق مع المحافظة بشكل مستمر على مراقبة الأطفال وعدم تركهم من دون مرافق.