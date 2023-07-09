«مركز محمد بن راشد» يوفر خدمات تعليمية في علوم وتكنولوجيا الفضاء

آمنة الكتبي (دبي)

يوفر مركز محمد بن راشد للفضاء مجموعة من الخدمات التعليمية المتميزة منها مخيم مستكشف الفضاء والذي يستهدف الفئة الشابة لخوض تجربة استثنائية، تساعدهم على فهم كوكبنا ونظامنا الشمسي، وتزيد اهتمامهم بمعرفة أسرار الكون، حيث تقدم لهم تجربة عملية فريدة في مجالي علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويخوض المشاركون خلال المخيم لمجموعة ورش عمل ويتعرفون إلى برنامج الإمارات الوطني للفضاء، وتقنيات الفضاء، والبيئات المتنوعة في نظامنا الشمسي. ويلتقون بالقادة والفرق الذين يعملون على مشاريع مركز محمد بن راشد للفضاء بما في ذلك برنامج الإمارات لرواد الفضاء، ومشروع الإمارات لاستكشاف المريخ – مسبار الأمل، وبرنامج المريخ 2117، وبرنامج تطوير الأقمار الاصطناعية، ومشروع الإمارات لاستكشاف القمر، كما يقومون بالاطلاع على عمليات الأقمار الاصطناعية في المحطة الأرضية.

ويغطي المخيم مواضيع متنوعة تشمل تطوير النماذج ثلاثية الأبعاد، وبناء الهياكل على المريخ، والعمل في مجال الكهرباء، وتطوير مستكشف لمهمة على القمر، الإجابة على أسئلة حول المقارنة بين الأرض والمريخ، وتهدف هذه المواضيع لإلهام المشاركين على تعلم المزيد، كما يستهدف المخيم، فئتين عمريتين هما 11-14 و15-18 عاماً، ويقام بشكل منفصل لكل فئة.

كما يوفر مركز محمد بن راشد للفضاء فرصة للطلاب للتعرف على المركز من خلال الجولات المدرسية التي يصطحبهم خلالها مرشدون مختصون. ويطلع الطلاب على تصنيع الأقمار الاصطناعية، وإطلاقها، ورصد صورها، بالإضافة إلى مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ - مسبار الأمل الذي وصل إلى مدار المريخ عام 2021، والاطلاع على العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، مع فرصة لقاء المهندسين والعلماء في المركز، والذين يعملون لجعل دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول تقدماً على الصعيد العلمي في المنطقة. وتعد الجولات المدرسية متاحة لجميع المؤسسات التعليمية، وتقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها للطلاب من جميع الأعمار، ويشمل برنامجها جولة في المختبرات، وجولة في مركز العمليات الفضائية، بالإضافة إلى فرصة لمشاهدة نماذج الأقمار الاصطناعية التي تم تطويرها، واختبارها قبل إطلاق النموذج النهائي إلى الفضاء، وفرصة لمشاهدة نماذج بالحجم الحقيقي للقمرين الاصطناعيين دبي سات – 1، ودبي سات – 2 وفرصة للقاء المهندسين والمسؤولين في مركز محمد بن راشد للفضاء، والتحدث معهم، كما توفر الجولات فرصة للاطلاع على نبذة مختصرة عن الأقمار الاصطناعية الإماراتية، ونبذة مختصرة عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».

كما يوفر المركز برنامج المنح البحثية والذي يدعم الأبحاث المتقدمة في مجال علوم الفضاء، ويستهدف طلاب التعليم العالي والأكاديميين الإماراتيين، ويدعم البرنامج مجالين رئيسين لأبحاث علوم الفضاء يشملان منحة بحثية حول علوم الغلاف الجوي للمريخ، حيث تسهم هذه المنحة في تطوير المعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق الأهداف العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وتعد المنحة البحثية الأخرى مخصصة لعلوم الفضاء، بما في ذلك مواضيع أخرى مثل علوم الكواكب والمجرات، كما يوفر مركز محمد بن راشد للفضاء التمويل لأهم المواضيع البحثية التي يقترحها المجتمع العلمي الإماراتي، وفقاً لمعايير تشمل الجدوى، والأفكار الجديدة التي يقدمها البحث، وقيمته بالنسبة إلى المجتمع.

استراتيجية

تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز البحث العلمي، يقوم برنامج المنح البحثية ببناء مجموعة متميزة من الكوادر الوطنية القادرة على الإسهام في مشاريع الفضاء وابتكار تقنيات جديدة.

ويعد برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين إحدى البرامج التعليمية التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ويهدف إلى تزويد الطلاب الجامعيين الإماراتيين المتخصصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالمعارف حول أبحاث علوم الفضاء، والمسيرة المهنية التي يمكن أن ينطلقوا بها.