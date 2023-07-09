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16 نوعاً من المنح الدراسية في جامعة دبي

16 نوعاً من المنح الدراسية في جامعة دبي
10 يوليو 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

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هنأت جامعة دبي الطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين على نجاحهم وتفوقهم وأعلنت عن استمرارها في تقديم منح كاملة وجزئية للمتفوقين منهم في العام الأكاديمي الجديد يبلغ عددها أكثر من 16 نوعاً من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمرحلة البكالوريوس في كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون.
وأعلنت الجامعة عن فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرامج والتخصصات المختلفة.
وأشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة بأبنائه وبناته الطلبة الجدد وهنأهم على نجاحهم وتفوقهم، ورحب بهم في رحاب جامعة دبي، ودعاهم للاطلاع على برامجها المتطورة والتخصصات التي تطرحها والتي تتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وتخدم مهن المستقبل والمعتمدة جميعها محليا ودوليا، مشيراً إلى أنه تم استحداث برامج جديدة اعتبارا من العام الجامعي الجديد في سبتمبر المقبل، تتضمن في مرحلة البكالوريوس طرح 3 برامج جديدة في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وتمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة.

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