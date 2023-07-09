إنجاز المرحلة الأولى من توسعة شارع الاتحاد بعجمان

عجمان (الاتحاد)

أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة شارع الاتحاد، حيث تم افتتاح جزء من المشروع أمام حركة المركبات من شارع عجمان الحدودي إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة.

وقال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إن الدائرة تمكنت من إنجاز أولى المراحل قبل الموعد المحدد لإتمامها، في إطار حرصها الدائم على ضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع.

وأضاف أن الدائرة أنشأت 5 مسارات تتوافق مع حجم الاستخدام، بما يضمن استيعاب الشارع 16 ألف مركبة في الساعة، ويقلل نسبة الرحلة بمقدار 50%، مثمناً جهود الكفاءات المؤهلة والفئات العاملة التي تعمل على إنجاز المشروع الحيوي المندرج ضمن مشاريع الحزمة الثانية لمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية التحتية بالإمارة، وبما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تطوير بنية تحتية متكاملة، وتعزيز الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

من جهته، أوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، أن العمل بالمشروع سيستمر لإنجازه بالكامل، ليتضمن إنشاء جسر على شارع الاتحاد يتكون من ثلاثة مسارات للمركبات القادمة من إمارة دبي باتجاه تقاطع الشيخ خليفة، مع توفير إشارة ضوئية عند تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الكويت أسفل الجسور، إضافة إلى إنجاز جسر للقادمين من شارع الحسن بن الهيثم والمتجهين لخارج الإمارة من منطقة عجمان الصناعية باتجاه إمارة الشارقة.

وقال إن المشروع يسهم في خدمة مشاريع البنية التحتية المنفذة في الإمارة، ومن بينها مشروع تطوير منطقة النعيمية، وتحسين مداخل الإمارة الجاري تطويرها في منطقة التلة على شارع الشيخ محمد بن زايد، ويخدم المشروع أعمال التطوير المستقبلية لشارع الاتحاد.