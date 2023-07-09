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طقس الإمارات المتوقع غداً

طقس الإمارات المتوقع غداً
9 يوليو 2023 18:29

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً . تكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي: خفيف. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:11 والمد الثاني عند الساعة 06:37، والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 01:05.
بحر عُمان: متوسط، يضطرب أحياناً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:59 والمد الثاني عند الساعة 04:40، والجزر الأول عند الساعة 08:33 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

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المصدر: وام
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