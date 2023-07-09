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توزيع 3200 قطعة أرض سكنية على المواطنين في دبي

حمدان بن محمد بن راشد
9 يوليو 2023 15:33

 تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل المستمر على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي والأسري ضمن برنامج إسكان المواطنين، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي؛ أنجزت بلدية دبي توزيع 3200 قطعة أرض سكنية على المواطنين في دبي.                        

يأتي ذلك ضمن متابعة اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث تم توزيع قطع الأراضي السكنية بناءً على خطط مدروسة لإسكان المواطنين في إمارة دبي، تدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040 التي ترسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في دبي، يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، وتطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية.                          

ويعزز توزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين، جهود بلدية دبي في دعم وتنفيذ مستهدفات ملف إسكان المواطنين في إمارة دبي، عبر خطة ومنهجية عمل مُكثفة وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة المواطنين، بما يعزّز جودة حياتهم ورفاهيتهم واستقرارهم.                        

وتشمل المناطق التي تضم قطع الأراضي السكنية الموزعة باقة متكاملة من المرافق الخدمية والاحتياجات الرئيسية للسكان، إضافة إلى الحدائق والمساحات الخضراء والترفيهية التي سيتم تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة معيشيّة مُستدامة تعزّز جَودة الحياة والاستقرار السكاني والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي.                        

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يذكر أنه خلال السنة الأولى من عمل اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، تم اعتماد تخصيص 11 ألفاً و500 قطعة أرض لإسكان المواطنين في دبي، واعتماد قروض إسكانية لنحو 7 آلاف مستفيد بقيمة 7 مليارات درهم.                        

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، اعتمد في سبتمبر 2021 ميزانية إسكان تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً المقبلة للمواطنين في إمارة دبي، كما اعتمد سموه حزمة تسهيلات داعمة لملف إسكان المواطنين، منها رفع قيمة القرض السكني لمواطني دبي لتصل إلى مليون درهم من دون فوائد للفئات المستحقة، إضافة إلى اعتماد مبادرات عدة للتيسير على المواطنين لبناء فللهم السكنية، وذلك في إطار حرص سموه على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير الحياة الكريمة لهم.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
حمدان بن محمد
دبي
الإسكان
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