"أبوظبي التقني" يحتفل باليوم العالمي لمهارات الشباب في"ياس مول" لمدة 3 أيام

تنطلق غداً الاثنين "10 يوليو" احتفالات مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، باليوم العالمي لمهارات الشباب؛ الذي يحتفي به العالم سنوياً في 15 يوليو، حيث ينظم المركز فعاليات متنوعة تتواصل لمدة ثلاثة أيام في ياس مول بأبوظبي، بمشاركة نخبة من طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية وطلبة بوليتكنك أبوظبي التابعة ل"أبوظبي القتني" وفريق مهارات الإمارات، الذين يستعرضون أمام جمهور ياس مول؛ تخصصاتهم في التمريض والإسعاف والأشعة والأمن السيبراني بالاضافة إلى تسليط الضوء على مهارات مهنية وفنية تتيح للشباب فرصة لاستكشاف ما يقدمه التعليم والتدريب التقني من توفير المهارات المطلوبة لتمكين الشباب في سوق العمل.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني إن "أبوظبي التقني" يسعى من خلال هذه الاحتفالات لتجسيد أهمية تزويد الشباب بالمهارات والإمكانات التي تؤهلهم لشغل المهن المؤثرة في المجتمع وسوق العمل، ووظائف المستقبل، لافتاً الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي أولوية قصوى لتلبية احتياجات ومتطلبات الشباب، وتعزيز مهاراتهم وطاقاتهم لخدمة الوطن وحمل راية المستقبل، مشيراً الى أن اليوم العالمي لمهارات الشباب هو فرصة لنتشارك مع العالم ومجتمع الإمارات ثمرة الاستراتجيات التي وضعتها القيادة الرشيدة لتمكين الشباب ودعمهم وتشجيعهم على خوض مختلف التجارب والعلوم لترك بصمات إماراتية في مختلف مجالات التنمية المستدامة في الدولة.

دعوة عامة

واختتم الدكتور مبارك الشامسي تصريحه داعياً أبناء المجتمع والعائلات؛ الى المشاركة في هذه الفعاليات لمعايشة المهارات التي ينظمها"ابوظبي التقني" في ياس مول بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، والاستفادة منها، حيث تقام الفعاليات يوم الإثنين "10 يوليو"من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، فيما تتواصل الفعاليات يومي الثلاثاء والأربعاء؛ من العاشرة صباحاً وحتى الثامنة والنصف مساءً، حيث يمكن للجميع الوقوف على المستويات العالية للمخرجات الصحية والهندسية المتميزة التي يطرحها "أبوظبي التقني" للمجتمع في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، ومهارات الإمارات.



