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غرفة الفجيرة تنتخب مجلس إدارتها 15 يوليو

غرفة الفجيرة تنتخب مجلس إدارتها 15 يوليو
9 يوليو 2023 15:02

أنهت اللجنة الاشرافية لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة استعداداتها لانتخابات مجلس الإدارة الجديد، التي ستجري يوم 15 يوليو الحالي حيث تحرص اللجنة على أن تجري الانتخابات على درجة عالية من الشفافية والنزاهة وتحت إشراف قضائي.

وحرصت اللجنة المشرفة برئاسة المستشار القاضي الدكتور عبدالناصر محمد الشحي، بدورتها الخامسة عشرة أن تكون بنظام الاقتراع السري ومن خلال التصويت الإلكتروني.

وتم تحديد خمسة مقرات انتخابية بمناطق الإمارة المقر الرئيسي للغرفة بالفجيرة، ومركز المعارض دبا ، وبلدية الفجيرة فرع مسافي ، وبلدية الفجيرة فرع الطويين وبلدية الفجيرة فرع العقير مما يسهل على الناخبين سهولة التصويت.

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وأعدت اللجنة دليلاً إرشادياً للناخبين والمتطوعين المعاونين يوضح خطوات وآليات التصويت لضمان سهولة الاقتراع.

وستعقد الجمعية العمومية اجتماعها صباحاً قبل بدء الانتخابات التي ستنتهي في الساعة السابعة مساء.

المصدر: وام
انتخابات
الفجيرة
غرفة الفجيرة
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