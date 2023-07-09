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الإمارات

الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة

مطر الطاير
9 يوليو 2023 12:57

أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن إحصاءات وإنجازات القنوات الرقمية في الهيئة شهدت نمواً كبيراً عام 2022، مقارنة بعام 2021، سواءً في أعداد المعاملات والمستخدمين أو في الإيرادات المحصلة من خلالها، حيث بلغ حجم المعاملات عبر القنوات الرقمية 814 مليون معاملة، مقارنة ب676 مليون معاملة عام 2021، بنسبة نمو بلغت 20%، وارتفع حجم الإيرادات بنحو 3.5 مليارات درهم، بنسبة نمو 10% عن العام الماضي، وارتفع عدد المستخدمين المسجلين لدى الهيئة بنسبة 30%، ليصل إلى 1.3 مليون مستخدم، فيما تجاوز عدد المعاملات على التطبيقات الذكية3.7 ملايين معاملة، بنسبة زيادة بلغت 197%.

وقال الطاير: إن الهيئة تنطلق في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي، من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتوفير خيارات متعددة للسكان، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وكذلك توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتحويل دبي للمدينة الأذكى عالمياً، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة.

وأضاف: هيئة الطرق والمواصلات، ماضية في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، بتحويل دبي لمدينة ذكية، توظف فيها التقنيات الحديثة والمتطورة لتقديم الخدمات بجودة عالية، وجعلها أفضل مدينة ذكية في أنظمة الطرق والمواصلات على مستوى العالم، وتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، وتوفير تنقل آمن وسهل من خلال تطوير منظومة، وخدمات طرق، ونقل مبتكر ومستدام.

 


وأكد معالي مطر الطاير أن تطبيق مبادئ المرونة في إدارة المشاريع المعنية بالتحول الرقمي، ساهمت في تحقيق هذه النتائج الإيجابية من خلال تعزيز التواصل مع الإدارات، وسرعة الاستجابة للمتغيرات التقنية، ووضع مجموعة من الأهداف الطموحة، حيث جرى تخطيط أكثر من 20 مليون رحلة العام الماضي باستخدام المواصلات العامة عبر تطبيق (سهيل)، بنسبة ارتفاع بلغت 174% مقارنة بعام 2021، وارتفع عدد مستخدمي التطبيق بنسبة 73% مقارنة بين العامين.

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القنوات الرقمية
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تمتلك قنوات مختلفة لتقديم الخدمات الرقمية من أهمها: التطبيقات الذكية حيث جرى إطلاق عدد من الخدمات الجديدة والمزايا المهمة خلال عام 2022 أبرزها خدمة "بيع وشراء مركبة" التي تمكن المتعاملين من إتمام عملية البيع أو الشراء من دون الحاجة للحضور الشخصي وفازت هذه الخدمة بجائزة الإمارات للابتكار عن فئة أفضل ابتكار لأتمتة الإجراءات الحكومية، وإطلاق حزمة من التحسينات على خدمات المواقف تتضمن خدمة دفع تعرفة المواقف من خلال تطبيق: (Apple Pay)، وسجلت أكثر من 2.2 مليون معاملة منذ إطلاقها، كما شملت التحسينات تفعيل تنبيهات للمتعاملين خلال الأيام المجانية للمواقف في الإجازات والعطلات الرسمية لرفع نسبة الشفافية مع المتعاملين، ووفرت الهيئة خاصية إضافة ملكية المركبة في محفظة: "Apple Pass"، التي تسهل على المتعاملين الوصول للبطاقة من خلال عرضها افتراضياً عند الطلب.

المتحدث الآلي "محبوب" 
يعد المتحدث الآلي محبوب، الذي أطلقته الهيئة عام 2018، أول تطبيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الهيئة، وأحد المنصات الرئيسة لتقديم خدمات الهيئة عبر القنوات الرقمية المختلفة كالتطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني وتطبيق الواتساب، ويقدم 364 خدمة وخاصية للمتعاملين، ونفذ "محبوب" أكثر من مليوني محادثة خلال عام 2022، أهمها دفع رسوم المواقف عبر الواتساب التي تسمح للمستخدمين بتوفير تكلفة الرسالة النصّية، وخدمات تجديد رخصة القيادة وملكية المركبة التي يمكن من خلالها طلب توصيل البطاقة الجديدة للمتعاملين.

تحرص هيئة الطرق والمواصلات، على تطوير قنواتها الرقمية بشكل مستمر من خلال خطط تطويرية ومشاريع مهمة كمشروع تطبيق الهيئة الموحد الذي سيجري من خلاله تقديم خدمات الهيئة من خلال تطبيق واحد ومشروع ترقية أجهزة الأكشاك الذكية الذي سيجري من خلاله توفير 26 خدمة عبر 30 جهاز كشك ذكيا، إضافة إلى خطة تطوير المتحدث الآلي محبوب، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
هيئة الطرق والمواصلات في دبي
التحول الرقمي
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