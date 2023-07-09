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رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جزر سليمان بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
9 يوليو 2023 11:29

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد فوناجي الحاكم العام لجزر سليمان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير ديفيد فوناجي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ماناسيه سوغافارا رئيس وزراء جزر سليمان.

 

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
جزر سليمان
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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