تصميم وبرمجة وروبوتات في «نادي الصناع»

أبوظبي (الاتحاد)

تستمر حتى الخميس المقبل فعاليات ورشة «نادي الصناع» التي ينظمها المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ بهدف إتاحة الفرصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و14 سنة لتعلم بدايات التصميم والتطوير التقني، في خطوة مبكرة تساعدهم على الانضمام إلى مجتمع المبدعين. ويتعرف الأطفال، من خلال الورشة التي تستضيفها مكتبة أبوظبي للأطفال، على مجموعة متنوعة من الأدوات والأساليب، ويكتسبون خبرات عملية في مجالات مختلفة، مثل التصميم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، والنماذج الأولية السريعة، وحل المشكلات، والإلكترونيات، والروبوتات، وغيرها الكثير من المواضيع التقنية التي تسهم في صنع جيل من المبتكرين.