بلدية الظفرة تطلق حزمة مبادرات لتحقيق أهداف الاستدامة

الظفرة (وام)

تواصل بلدية منطقة الظفرة إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي أسهمت وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هذه المشاريع مشروع إنشاء وتطوير حدائق الأحياء السكنية الترفيهية على مستوى مدن منطقة الظفرة، حيث تم إنشاء 41 حديقة جديدة ليرتفع عدد الحدائق إلى 79 حديقة تشمل حدائق عامة وحدائق للنساء والأطفال، وحدائق الأحياء السكنية، وحدائق نباتية، وحديقة مائية وعدداً من الواحات، وتغطي المساحة الإجمالية للحدائق ما يزيد على مليوني متر مربع.

وتضم الحدائق والمرافق 54 مجمعاً للألعاب، و25 موقفاً لعربات الطعام المزودة بالخدمات، و23 منطقة شواء، و30 ملعباً متعدد الاستخدامات منها ملاعب لكرة القدم والكرة الطائر، و15 مساراً للجري، إلى جانب توفير 46 ممشى، و36 منطقة ألعاب لياقة بدنية، و11 مساراً للدراجات الهوائية، وضمن المشاريع للعام الحالي والأعوام القادمة استيفاءً لمتطلبات استراتيجية المعيشة سيتم إنشاء 39 حديقة.

وحصلت حدائق بلدية منطقة الظفرة على 6 جوائز عالمية في مجال الاهتمام بالحدائق العامة، تضمنت الحصول على جائزة التفاح الأخضر الدولية والتي تعتبر المعيار الدولي والقياسي الأبرز للاعتراف بأفضل الممارسات البيئية، وقد شاركت حدائق بلدية منطقة الظفرة في مشروع إعادة تدوير المواد المستهلكة واستخدامها في أعمال التجميل الطبيعي، كما فازت البلدية بخمسة أعلام خضراء في جائزة العلم الأخضر الدولية لإدارة المساحات الترفيهية والمفتوحة، بالإضافة إلى فوز حديقة النباتات المحلية في غياثي بجائزة أفضل الممارسات في حكومة أبوظبي.

وتتضمن مبادرات بلدية منطقة الظفرة في مجال استدامة البيئة، تجميل المرافق العامة بإعادة تدوير مخلفات الأشجار، ونثر بذور النباتات المحلية لإكثارها، وطحن مخلفات الأشجار كغطاء وسماد للتربة، واستخدام تقنية الرذاذ في الحدائق، وزراعة الأشجار المثمرة والنباتات المحلية، وإزالة واستبدال الأشجار ذات الاستهلاك المائي المرتفع، بالإضافة إلى توزيع شتلات النباتات المحلية وبذورها على المواطنين، كما نفذت البلدية أيضاً مبادرة «سقيا طير» لتوفير مشارب للطيور خلال فترة الصيف، وفي مجال استدامة مصادر الطاقة عملت البلدية على استبدال الإنارة التقليدية إلى LED لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب استخدام الطاقة الشمسية لإنارة المرافق.

وتهتم البلدية بالزراعة وعمليات التجميل الطبيعي وتطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والشواطئ والمتنزهات، بهدف تعزيز جودة الحياة في مدن منطقة الظفرة، والمحافظة على المظهر الحضاري العام للمدن وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التجميل الطبيعي، بما يتناسب مع معايير التنمية المستدامة.