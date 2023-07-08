18 فريقاً متخصصاً للنظافة ببلدية دبي

آمنة الكتبي (دبي)

خصصت بلدية دبي 18 فريق نظافة تضم ما يقارب 3200 فرد ومهندس نظافة بالبلدية، يعملون يومياً من دون توقف على مدار أيام السنة لتحقيق منظومة مستدامة وصديقة للبيئة وللمحافظة على جمالية إمارة دبي، حيث يشمل نطاق عمل منظومة النظافة في بلدية دبي مناطق الإمارة الحضرية والبرية والصحراوية والبحرية والشواطئ؛ وذلك بهدف ضمان نظافة واستدامة البيئة والطبيعة التي تضمها الإمارة، حيث يشرف على فرق النظافة الـ 18 في البلدية كادر رقابي مؤلف من 277 مفتشاً، وتنقسم تلك الفرق إلى 5 فرق خاصة بعمليات وخدمات النظافة العامة.

وأوضحت البلدية أن عدد العاملين يبلغ 1920 فرداً، بالإضافة إلى 6 فرق للنظافة التخصصية تضم 259 فرداً، و 5 فرق لمعالجة النفايات تضم 69 فرداً، و600 سائق و14 فرداً ضمن فريقي عمل للخدمات اللوجستية، ويتكون أسطول آليات ومعدات النظافة ونقل النفايات في بلدية دبي من 747 آلية ومركبة، تنقسم إلى 307 سيارات ثقيلة، و214 سيارة خفيفة، و120 مركبة تأجير، إضافة إلى 76 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة.

وأكدت بلدية دبي حرصها على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص في مجال النظافة وإدارة وجمع النفايات، لتقديم كل الخدمات التي تسهم في المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة وتعزز من استدامتها، حيث يبلغ المجموع الكلي لشركات القطاع الخاص 7 شركات، تضم 3 شركات مختصة في تنظيف ونقل وفرز النفايات، وشركتين لمعالجة النفايات، وشركة لنقل المركبات المهملة، وواحدة مختصة بنظافة المرافق الصحية العامة، حيث يتم نظافة ونقل المخلفات من جميع أنحاء إمارة دبي بما يقارب 9.300 طن يومياً، وذلك ضمن جهود البلدية في ترسيخ ثقافة إعادة تدوير النفايات واستخدامها في بعض الصناعات، بما يعزز الاستدامة البيئية في إمارة دبي، ويسهم في تقليل البصمة الكربونية والتلوث الناتج عن المخلفات والنفايات بأنواعها.

ويأتي حرص بلدية دبي على تحقيق منظومة مستدامة وصديقة للبيئة انطلاقاً من رؤيتها في أن تكون بلدية رائدة لمدينة عالمية، ورسالتها في تخطيط وإدارة وضمان تقديم أفضل الخدمات البلدية الرائدة، التي تسهم في حماية بيئة الإمارة، وتعزز استدامة مواردها الطبيعية، كما تدعم تأسيس منظومة مستدامة في مجال إدارة النفايات لتصبح دبي أكثر مدن العالم استدامة، وذلك تحقيقاً لأفضل مستويات جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع، واتساقاً مع رؤية إمارة دبي.