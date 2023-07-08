الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

19 فعالية في البرنامج الصيفي لأكاديمية رأس الخيمة

مشاركون في فعاليات وأنشطة البرنامج (من المصدر)
9 يوليو 2023 00:53

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أخبار ذات صلة
الإمارات تستعد للنسخة الخامسة من انتخابات «الوطني الاتحادي»
«انتخابات الوطني».. الإمارات أولاً

أكدت سمية السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، استمرار الأكاديمية في تقديم الدعم الكامل للموهوبين والمبتكرين والطلبة المتميزين، ضمن ورش وبرامج تأهيلية صيفية تحت عنوان «روافد الإبداع والابتكار»، الذي الذي سيحتضن مختلف الفئات العمرية في 19 ورشة وبرنامجاً في مختلف المجالات.
وأوضحت السويدي، أن الأكاديمية تسعى جاهدة في دعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين بناءً على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لبيئة الابتكار، موضحة أن الأكاديمية وضعت ضمن خططها الاستراتيجية تفعيل ستة مجالات جديدة في برامجها وورشها التدريبية الصيفية، وهي الذكاء الاصطناعي والابتكار والبرمجة والمجال الأدبي والعلمي والمهارات الحياتية، وذلك من أجل صقل المواهب وتشكيلها لدى الطلبة والمبتكرين في رأس الخيمة.
خطط مدروسة
بينت السويدي أن البرنامج الصيفي في أكاديمية رأس الخيمة يقام تحت إشراف معلمين متميزين، وضمن خطط مدروسة ومحكمة، والتي تم من خلالها اختيار الورش والبرامج التدريبية؛ بهدف خلق بيئة متفردة لتطوير وصقل المهارات وإبراز إبداعاتهم والكشف عن مواهبهم، وعليه تضمن البرنامج الصيفي مجموعة متنوعة من الباقات شملت براعم المستقبل، ورشاً للرسم والتفكير الإبداعي والرياضيات واكتشاف المسرح والبرمجة واللغات والتصميم، وبرنامج نخبة المستقبل، ومهارات الخط العربي وصناعة المقاطع المرئية، وطرح الاستشراف بالمستقبل والتطوير والذي سيستمر لمدة 3 أشهر.
وبينت مدير أكاديمية رأس الخيمة، أن الأكاديمية كرست كل جهودها لتكون أيقونة حاضنة للموهوبين والمبتكرين وإبراز مواهبهم وتنميتها، من خلال توفير بنية تحتية شامله لمختلف المجالات التقنية والابتكارية، الأدبية منها والعلمية والفنون، من خلال تقديم برامج في الابتكار ولروبوت والبرمجة والحساب الذهني والكتابة الإبداعية تمكنهم من المنافسة العالمية في مجالات الإبداع والابتكار والقيادة والمشاركة الإيجابية المستدامة لاستشراف المستقبل وخدمة الوطن، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لتنمية مواهبهم في المجالات المختلفة العلمية منها والثقافية والاجتماعية والأدبية، مع مواكبة كل ما يستجد من طفرة إلكترونية وتقنيات حديثة، وإقامة وتنظيم الدورات في جميع المجالات لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وللراغبين من شرائح المجتمع تحت إشراف وتدريب نخبة من المدربين المتميزين.

سمية السويدي
المجلس الوطني الاتحادي
رأس الخيمة
أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©