19 فعالية في البرنامج الصيفي لأكاديمية رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت سمية السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، استمرار الأكاديمية في تقديم الدعم الكامل للموهوبين والمبتكرين والطلبة المتميزين، ضمن ورش وبرامج تأهيلية صيفية تحت عنوان «روافد الإبداع والابتكار»، الذي الذي سيحتضن مختلف الفئات العمرية في 19 ورشة وبرنامجاً في مختلف المجالات.

وأوضحت السويدي، أن الأكاديمية تسعى جاهدة في دعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين بناءً على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لبيئة الابتكار، موضحة أن الأكاديمية وضعت ضمن خططها الاستراتيجية تفعيل ستة مجالات جديدة في برامجها وورشها التدريبية الصيفية، وهي الذكاء الاصطناعي والابتكار والبرمجة والمجال الأدبي والعلمي والمهارات الحياتية، وذلك من أجل صقل المواهب وتشكيلها لدى الطلبة والمبتكرين في رأس الخيمة.

خطط مدروسة

بينت السويدي أن البرنامج الصيفي في أكاديمية رأس الخيمة يقام تحت إشراف معلمين متميزين، وضمن خطط مدروسة ومحكمة، والتي تم من خلالها اختيار الورش والبرامج التدريبية؛ بهدف خلق بيئة متفردة لتطوير وصقل المهارات وإبراز إبداعاتهم والكشف عن مواهبهم، وعليه تضمن البرنامج الصيفي مجموعة متنوعة من الباقات شملت براعم المستقبل، ورشاً للرسم والتفكير الإبداعي والرياضيات واكتشاف المسرح والبرمجة واللغات والتصميم، وبرنامج نخبة المستقبل، ومهارات الخط العربي وصناعة المقاطع المرئية، وطرح الاستشراف بالمستقبل والتطوير والذي سيستمر لمدة 3 أشهر.

وبينت مدير أكاديمية رأس الخيمة، أن الأكاديمية كرست كل جهودها لتكون أيقونة حاضنة للموهوبين والمبتكرين وإبراز مواهبهم وتنميتها، من خلال توفير بنية تحتية شامله لمختلف المجالات التقنية والابتكارية، الأدبية منها والعلمية والفنون، من خلال تقديم برامج في الابتكار ولروبوت والبرمجة والحساب الذهني والكتابة الإبداعية تمكنهم من المنافسة العالمية في مجالات الإبداع والابتكار والقيادة والمشاركة الإيجابية المستدامة لاستشراف المستقبل وخدمة الوطن، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني لتنمية مواهبهم في المجالات المختلفة العلمية منها والثقافية والاجتماعية والأدبية، مع مواكبة كل ما يستجد من طفرة إلكترونية وتقنيات حديثة، وإقامة وتنظيم الدورات في جميع المجالات لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وللراغبين من شرائح المجتمع تحت إشراف وتدريب نخبة من المدربين المتميزين.