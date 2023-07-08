خالد بن محمد بن زايد يعزي في وفاة والدة العميد الركن عبدالله محمد الظاهري

قدّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى العميد الركن عبدالله محمد سعيد الظاهري في وفاة والدته، وذلك في مجلس الظاهر بمدينة العين.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وفقا لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على موقعه الإلكتروني.

ورافق سموّه، أثناء أداء واجب العزاء، كلّ من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي.