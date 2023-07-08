الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً شرقاً وشمالاً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 - 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س خاصة شرقاً وشمالاً.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط شمالاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:27 والمد الثاني عند الساعة 05:32 والجزر الأول عند الساعة 11:26 والجزر الثاني عند الساعة 23:45.

في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب أحياناً مساءً. يحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثاني عند الساعة 03:10 والجزر الأول عند الساعة 07:43 والجزر الثاني عند الساعة 21:04.