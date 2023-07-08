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كيف تتحقق من ورود اسمك في قوائم الهيئات الانتخابية؟

كيف تتحقق من ورود اسمك في قوائم الهيئات الانتخابية؟
8 يوليو 2023 18:15

دعت اللجنة الوطنية للانتخابات، اليوم السبت، المواطنين إلى التحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية.
وقالت «الهيئة»، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عملية التحقق تتم «عبر زيارة الموقع الإلكتروني: http://uaenec.ae أو استخدام التطبيق
الذكي للجنة، أو من خلال التواصل على الرقم 600500005».
وشرحت اللجنة كيفية البحث في موقعها الإلكتروني، عن ورود الاسم في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المواطن عن طريق أحد خيارات البحث التالية:
- رقم بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
- الاسم (ثلاثياً على الأقل) مع تحديد الإمارة التي تنتمي إليها.
وأضافت اللجنة «يجب إدخال رقم بطاقة الهوية من دون مسافات أو الرمز(-)، مثال: (78420011234561). يجب مراعاة تحديد الإمارة التي تنتمي إليها عند البحث عن طريق الاسم (ثلاثياً على الأقل). يجب التأكد من صحة وسلامة البيانات المدخلة في خانة البحث».
وأوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه «تفادياً للتشابه بين الأسماء، وحرصاً على دقة نتيجة البحث، ينصح بالتحقق من ورود الاسم ضمن الهيئة الانتخابية للإمارة التي تنتمي إليها عن طريق رقم بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ».
وأكدت أن «طريقة البحث برقم بطاقة الهوية هي الطريقة الأدق للتأكد من ورود الاسم ضمن الهيئات الانتخابية».
وختمت اللجنة بالقول «للاستفسارات ومعالجة الصعوبات، التي تواجهكم أثناء عملية البحث عن اسمكم في الهيئات الانتخابية، يرجى الاتصال بمركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600500005».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
اللجنة الوطنية للانتخابات
الهيئات الانتخابية
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