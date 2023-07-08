الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن زايد وألبين كورتي يبحثان العلاقات الثنائية

عبدالله بن زايد وألبين كورتي يبحثان العلاقات الثنائية
8 يوليو 2023 16:16

 بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي ألبين كورتي رئيس وزراء جمهورية كوسوفو العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في عدة مجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

وأبلغ سموه معاليه خلال الاتصال الهاتفي أن دولة الإمارات وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " سوف تساهم بـ 25 مليون يورو لإنشاء مستشفى جديد للأطفال في كوسوفو.

وأعرب معالي ألبين كورتي عن امتنانه وتقديره لدولة الإمارات على هذه المبادرة الكريمة التي تعزز من جودة حياة أطفال كوسوفو.

أخبار ذات صلة
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
الإمارات تشارك في حفل افتتاح موسم طانطان الثقافي بالمغرب

و استعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي ألبين كورتي مخرجات زيارة العمل التي قام بها سموه إلى كوسوفو شهر أبريل الماضي ودورها في تعزيز التعاون بين البلدين لخدمة أهدافهما التنموية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وكوسوفو وحرص البلدين الصديقين على تطوير التعاون المشترك في القطاعات كافة.

المصدر: وام
الإمارات
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©