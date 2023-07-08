الأحد 9 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة دخول أذربيجان

إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة دخول أذربيجان
8 يوليو 2023 15:09

بناء على جهود القيادة الرشيدة وبناء على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تم الإعفاء من التأشيرات لمواطني كلا البلدين بتاريخ 08 يوليو 2023 و يمكن البقاء لمواطني كلا البلدين في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى 90 يوما.

جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لسفارة الدولة في أذربيجان «تويتر».

 

أخبار ذات صلة
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
الإمارات تشارك في حفل افتتاح موسم طانطان الثقافي بالمغرب

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الخارجية
الإمارات
أذربيجان
آخر الأخبار
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
الرياضي
«عالمية» ألعاب القوى البارالمبية تنطلق بحفل أنيق
اليوم 13:00
مطر الطاير
الإمارات
الطاير: تطبيق المرونة في التحول الرقمي ساهم في تحقيق نتائج مميزة
اليوم 12:57
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
الرياضي
البايرن يطارد كين رغم رفض توتنهام!
اليوم 12:30
محمد بن راشد
الإمارات
بمرسوم من محمد بن راشد تعيين 3 أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة دبي العالمية
اليوم 12:25
النيابة العامة
الإمارات
حبس صاحب مقطع فيديو بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©