إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة دخول أذربيجان

بناء على جهود القيادة الرشيدة وبناء على العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، تم الإعفاء من التأشيرات لمواطني كلا البلدين بتاريخ 08 يوليو 2023 و يمكن البقاء لمواطني كلا البلدين في أراضي الطرف الآخر لمدة تصل إلى 90 يوما.

جاء ذلك بحسب الحساب الرسمي لسفارة الدولة في أذربيجان «تويتر».