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عمار النعيمي يحضر حفل زفاف سعود عبدالعزيز الشامسي

ولي عهد عجمان خلال حفل زفاف سعود عبدالعزيز الشامسي (وام)
8 يوليو 2023 00:51

عجمان (وام)

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حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان مساء أمس الحفل الذي أقامه عبدالعزيز علي بن عبدالله الشامسي بمناسبة زفاف نجله سعود إلى كريمة السيد عبدالله محمد بن بطي العامري، وذلك في قاعة «البيت متوحد» بعجمان.
وهنأ سمو ولي عهد عجمان، العريس وذويه وذوي العروس بهذه المناسبة، متمنياً للعريسين حياة أسرية سعيدة وهانئة. كما حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وأعيان ووجهاء البلاد، والمدعوّين من المواطنين والمقيمين وأقارب وأهل العروسين. وقدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والرقصات المتنوعة.

عمار النعيمي
عجمان
الإمارات
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