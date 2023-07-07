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الإمارات

رئيس «بلدية عجمان» يبحث مع سفير إسرائيل تعزيز التعاون المشترك

راشد بن حميد النعيمي خلال لقاء أمير حايك (وام)
8 يوليو 2023 00:50

عجمان (وام)

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استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بمكتبه في الدائرة، أمير حايك، سفير إسرائيل لدى دولة الإمارات.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في مستهل اللقاء، أن دولة الإمارات تسعى بشكل دائم ودؤوب وبتوجيه من القيادة الحكيمة لتوطيد العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومن ضمنها الارتقاء بالبنية التحتية وضمان الحفاظ على الثروات الطبيعية وزيادة الرقعة الخضراء. وقال إن إسرائيل تمتلك تجارب متميزة في المجالات الحيوية، مؤكدًا استمرار العمل لتوسعة آفاق التعاون المتبادل وافتتاح المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الجميع. من جانبه، أشاد السفير الإسرائيلي بالتعاون المشترك بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج في شتى المجالات.

بلدية عجمان
الإمارات
عجمان
سفير إسرائيل
السفير الإسرائيلي
إسرائيل
راشد بن حميد النعيمي
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