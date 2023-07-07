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رئيسة مشروع علاء الدين: دور رائد للشباب في بناء مستقبل الإنسانية

خلال محاضرة بناء السلام عبر التقارب الثقافي فى جنيف (وام)
8 يوليو 2023 00:50

جنيف (وام)
أكَّدت الدكتورة ليا بيسار، رئيسة مشروع علاء الدين، أن الشباب هم حاضر الأمم ومستقبلها المشرق، ونوهت بالدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الشباب في نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، والمساهمة بشكل فاعل في مواجهة التَّحديات العالمية.
وقالت بيسار، في محاضرة لها بعنوان «بناء السلام عبر التقارب الثقافي» ضمن فعاليات اليوم الأول من النسخة الثانية لمنتدى شباب صناع السلام الذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 6 إلى 14 يوليو الجاري: «نعول كثيراً على قدرات الشباب وعزيمتهم لتحقيق مستقبل أفضل للإنسانية».

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وتحدَّثت «رئيسة مشروع علاء الدين» عن أهمية الحوار والتعاون مع أتباع الديانات والثقافات المختلفة، والتركيز على المشتركات الإنسانية، وقبول الآخر واحترامه من أجل تحقيق السلام العالمي.
وأشادت بيسار بجهود مجلس حكماء المسلمين ومبادراته الهادفة لنشر قيم الحوار والتسامح والسلام وتعزيزها، ومن بينها مبادرة «منتدى شباب صنَّاع السلام»، داعيةً الشباب المشاركين في النسخة الثانية من المنتدى إلى التكاتف من أجل إعلاء قيم الحوار والعمل جنباً إلى جنب لتصحيح الأفكار الخاطئة ومحاربة التطرف والتعصب والكراهية والعنصرية والتمييز ونشر قيم الحوار والتسامح والإخاء الإنساني.
كانت فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام قد انطلقت أمس بالشراكة بين مجلس حكماء المسلمين ومؤسسة روز كاسل ومجلس الكنائس العالمي، وذلك بهدف تأهيل جيل من الشباب قادر على المساهمة بشكل فاعل في صناعة السلام، ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني.

منتدى شباب صناع السلام
جنيف
مجلس حكماء المسلمين
مجلس الكنائس العالمي
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