«صناع السلام».. منصة لنشر التسامح

جنيف (وام)

يشكل منتدى شباب صناع السلام الذي تستضيف مدينة جنيف السويسرية نسخته الثانية حالياً، فرصة لالتقاء الشباب من مختلف دول العالم على اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم، في بيئة شبابية تسودها قيم التسامح والسلام والمحبة.

وقالت المشاركة شهد سالم الكعبي، متدربة في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، رئيسة مجلس أهداف التنمية المستدامة للشباب في دولة الإمارات، إن مشاركتها في المنتدى تعتبر في غاية الأهمية لها لاكتساب خبرات ومعارف جديدة والالتقاء بالمشاركين الذين تجمعهم مظلة المنتدى الذي يتيح الفرصة للشباب من مختلف دول العالم للمساهمة في نشر قيم التسامح والسلام‏‏.

وتحدثت شهد الكعبي عن تجربتها الممتعة في منتدى شباب صناع السلام ‏‏في نسخته الثانية الذي يضم عدداً كبيراً من الشباب الطموح من مختلف دول العالم والوطن العربي والذين تتشارك معهم الاهتمام بنشر ثقافة التسامح والسلام، خاصة في الظروف الحالية التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار في أكثر من منطقة في العالم، وما يفرضه ذلك من تحديات تستوجب مشاركة الجميع، خاصة فئة الشباب لمواجهتها.

ولفتت الكعبي إلى دور وجهود ‏دولة الإمارات ‏في نشر وتعميم قيم ومفاهيم السلام والتسامح، هذه القيم التي غرسها فينا مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على هذا النهج وترسخه القيادة الرشيدة التي تحرص على تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وبناء وتطوير قدراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز دورهم في نشر قيم وثقافة السلام والتسامح.

كما نوهت بالدور المهم والحيوي لمجلس حكماء المسلمين الذي ينظم منتدى شباب صناع السلام، بالتعاون والشراكة مع مجلس الكنائس العالمي، ومؤسسة روز كاسيل، مشيرة إلى أن مجلس حكماء المسلمين يحرص بشدة على إعداد جيل من الشباب يؤمن بالتعايش وبناء السلام والأخوة الإنسانية والتسامح والمحبة، وتحفيزه وتشجيعه على نشر هذه القيم السامية في المجتمعات، مؤكدة أهمية مشاركة الشباب الإماراتي في مثل هذه المنتديات ومد جسور التواصل مع مختلف شباب العالم لنشر رسالة التسامح والسلام.