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12 ألبوماً رقمياً تاريخياً يطلقها «أرشيف عكاسة»

12 ألبوماً رقمياً تاريخياً يطلقها «أرشيف عكاسة»
8 يوليو 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق أرشيف عكاسة التابع لمركز المورد في جامعة نيويورك أبوظبي، 12 ألبوماً رقمياً لصور تاريخية.. وتجسد الألبومات التي تحتوي 1.500 صورة من مختلف أنحاء المنطقة، التزام الأرشيف بتوثيق التاريخ وتسخير التصوير الفوتوغرافي لهذا الهدف، وتتضمن الألبومات لقطات من الجزائر وتونس ومصر وتركيا وفلسطين ولبنان وسوريا وإيران والعراق. ومن المقتنيات النادرة ألبوم لحقل باب كركر النفطي في كركوك شمال العراق، تظهر فيه أولى آبار النفط المتفجر من الأرض في أكتوبر عام 1927، وثانٍ بعدسة عالم أحياء مهتم بالنباتات في رحلته إلى الجزائر عام 1902. 

جامعة نيويورك أبوظبي
الأرشيف
التصوير الفوتوغرافي
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