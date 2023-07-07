«الإمارات للبيئة» تُكرِّم «دو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، تحقيق إنجاز جديد في مسيرتها المستدامة بفضل تعاونها مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة. وأحرزت «دو» تقدماً ملحوظاً ضمن برنامج «من أجل إماراتنا نزرع» الذي أطلقته المجموعة، معيدة تدوير أكثر من 14.000 كيلوجرام من المخلفات، بالإضافة إلى زراعة 14 شجرة. ونجح فريق «دو» لإدارة المستودعات في إعادة تدوير ما مجموعه 13.040 كيلوجراماً من الورق و1.240 كيلوجراماً من البلاستيك بالشراكة مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وذلك في إطار الجهود التعاونية التي تم تنظيمها تحت مظلة البرنامج الرامي لتحقيق مستهدفات الاستدامة على مستوى الدولة. وأدى هذا التعاون إلى خفض حجم المخلّفات على نحو ملحوظ، بالإضافة إلى مساهمته بشكل ملموس في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وأشادت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتزام «دو» المتميز في مجال الاستدامة، مانحة إياها فرصة زراعة 14 شجرة ضمن برنامج «من أجل إماراتنا نزرع». ويعتبر هذا المشروع أحد أهم مبادرات «شجرة في المجتمع جذورها توحدنا». وتتطلع «دو» في إطار شراكتها مع مجموعة عمل الإمارات للبيئة لتسريع مسيرتها المستدامة، والتأكيد على التزامها بتعزيز جهودها في مجال الإشراف البيئي، بهدف ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.