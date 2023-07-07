«42 أبوظبي» تحتفي بتصنيف «مدارس البرمجة»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت مدرسة «أبوظبي 42»، أول فرع من مدارس شبكة 42 العالمية لمدارس البرمجة، بتصنيف شبكة 42 في المرتبة السادسة ضمن التصنيف العالمي لأفضل 100 جامعة ابتكارية، والمركز الأول في فئة الجامعات ذات القيم الأخلاقية ضمن تصنيفات جامعات العالم ذات الأثر الحقيقي (WURI).

ويأتي هذا الاعتراف الدولي ليرسخ مكانة شبكة 42 العالمية بصفتها مؤسسة تعليم عالي ذات أثر، لتنضم إلى مجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المرموقة التي تشملها تصنيفات جامعات العالم ذات الأثر الحقيقي (WURI)، بما في ذلك جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد، إذ تهدف تصنيفات (WURI) إلى تقييم حجم المساهمات الحقيقية للجامعات على الصعيد المجتمعي، وتسليط الضوء على المنهجيات الإبداعية والمبتكرة للبرامج البحثية والتعليمية المطبقة ضمن الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «نفخر بكوننا جزءاً من شبكة 42، إذ يأتي هذا التصنيف العالمي بمثابة تأكيد على النجاح الذي حققته منهجية التعليم المبتكرة التي تتبعها مدارس شبكة 42 لتعليم البرمجة حول العالم، والتي ساهمت في تزويد آلاف الطلاب في مختلف أنحاء العالم بالمهارات الرقمية الأساسية اللازمة لخوض مسيرة مهنية ناجحة في عالم البرمجة».

وأضاف هابيج: «بصفتنا إحدى مدارس شبكة 42، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة الابتكار والنمو وتوفير بيئة تعليمية تساهم في تعزيز الابتكار والإبداع والتميز لدى طلابنا، ونتطلع للعمل يداً بيد مع مختلف الأطراف المعنية لتحقيق رؤيتنا المشتركة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً لطلابنا، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات الرائدة عالمياً مركزاً للبرمجة والاقتصاد الرقمي».

وتتيح المدرسة لطلابها الذين يستكملون المرحلة التأسيسية، وأربع وحدات دراسية إضافية، إلى جانب 6 أشهر من التدريب، الحصول على شهادةٍ دبلوم معترف بها من قبل المركز الوطني للمؤهلات في تطوير البرمجيات.

وتساهم المدرسة في توفير فرص التدريب المهني، والرعاية، والعمل عبر شبكة شراكاتها الاستراتيجية التي تتضمن مجموعة من الجهات والشركات الرائدة في القطاع الحكومي والخاص. وترحب مدرسة 42 أبوظبي بمختلف أفراد المجتمع لتساهم في تمكينهم من تعلم البرمجة وتعزيز مهاراتهم الرقمية، إذ لا يتطلب التسجيل في 42 أبوظبي أي خبرةٍ مسبقة في مجال البرمجة أو شهاداتٍ أكاديمية، حيث يشترط فقط أن يكون الطالب بعمر 18 عاماً وأكثر.